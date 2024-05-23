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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 2 м модель 3, №1 - Одесса (666054) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
139,18
Экономия: -19,98 грн
119,20 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
126,98
Экономия: -10,67 грн
116,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (2)
110,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
128,15
Экономия: -12,35 грн
115,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
124,37
Экономия: -9,63 грн
114,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
Всего: упаковка (7)
124,10
Экономия: -10,31 грн
113,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
138,75
Экономия: -22,73 грн
116,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
Всего: упаковка (2)
131,64
Экономия: -17,26 грн
114,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
129,79
Экономия: -15,34 грн
114,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: упаковка (1)
124,28
Экономия: -9,80 грн
114,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
133,17
Экономия: -18,51 грн
114,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
137,74
Экономия: -16,14 грн
121,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
136,46
Экономия: -25,11 грн
111,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (1)
140,92
Экономия: -26,03 грн
114,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
134,20
Экономия: -19,74 грн
114,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
134,39
Экономия: -19,93 грн
114,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
133,60
Экономия: -14,73 грн
118,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
131,76
Экономия: -16,98 грн
114,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Горького Максима, 96
Всего: упаковка (2)
116,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (2)
136,86
Экономия: -7,90 грн
128,96 грн