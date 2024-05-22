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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 2 м модель 3, №1 - Киев (666054) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
165,30
Экономия: -48,48 грн
116,82 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
127,00
Экономия: -10,16 грн
116,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (6)
137,87
Экономия: -20,44 грн
117,43 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
165,30
Экономия: -48,48 грн
116,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
108,00
Экономия: -30,33 грн
77,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
108,00
Экономия: -30,33 грн
77,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -39,98 грн
110,02 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (3)
150,00
Экономия: -33,18 грн
116,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -39,98 грн
110,02 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
108,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Миргородская, 20
Всего: упаковка (1)
110,02 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (2)
110,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Немиров, ул. Горького Максима, 96
Всего: упаковка (2)
116,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
126,98
Экономия: -10,67 грн
116,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Красилов, ул. Грушевского, 140
Всего: упаковка (4)
160,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-В
Всего: упаковка (3)
160,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: упаковка (1)
116,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Центральная, 32
Всего: упаковка (3)
160,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 05 мин
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (3)
160,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
140,49
Экономия: -21,82 грн
118,67 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
137,80 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
137,80 грн