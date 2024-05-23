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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Одесса (663256) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
285,63
Экономия: -22,33 грн
263,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
291,01
Экономия: -40,40 грн
250,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (2)
243,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
261,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Кухарева, 2
Всего: упаковка (1)
259,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
260,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шевченково, ул. Вишневая, 21
Всего: упаковка (1)
259,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
281,12
Экономия: -37,50 грн
243,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
259,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (3)
235,53
Экономия: -17,43 грн
218,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
280,41
Экономия: -38,45 грн
241,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Горького Максима, 96
Всего: упаковка (2)
230,05 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Грузиненко, 2
Всего: упаковка (1)
262,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
261,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всего: упаковка (1)
259,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 45
Всего: упаковка (1)
294,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (2)
286,16
Экономия: -15,68 грн
270,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
258,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
259,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
275,68 грн