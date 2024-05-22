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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Львов (663256) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (3)
273,74
Экономия: -35,80 грн
237,94 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
251,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (1)
230,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (1)
259,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (1)
274,43
Экономия: -30,71 грн
243,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (2)
286,16
Экономия: -15,68 грн
270,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (1)
230,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
261,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Горького Максима, 96
Всего: упаковка (2)
230,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
243,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
281,12
Экономия: -37,50 грн
243,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
253,32 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
258,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
326,70
Экономия: -82,85 грн
243,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (1)
260,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
275,68 грн