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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Киев (663256) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
265,33
Экономия: -20,82 грн
244,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
251,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
326,70
Экономия: -82,85 грн
243,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (1)
260,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (2)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
275,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
258,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
326,70
Экономия: -82,85 грн
243,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Русановский, 12
Всего: упаковка (1)
260,16 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
253,32 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
239,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
243,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Грузиненко, 2
Всего: упаковка (1)
262,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (1)
230,05 грн