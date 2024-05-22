Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Харьков (663256) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
260,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
260,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
261,00 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
260,67 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 27
Всего: упаковка (1)
260,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
260,51 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
Всего: упаковка (1)
252,16 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
262,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Люботин, ул. Слобожанская, 9/2
Всего: упаковка (1)
259,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новая Водолага, пл. Кооперативная, 15
Всего: упаковка (1)
261,39 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
230,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
259,32 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Изюм, ул. Киевская, 13-Е
Всего: упаковка (1)
260,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
Всего: упаковка (1)
258,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 78
Всего: упаковка (1)
259,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
258,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (1)
259,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
259,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
258,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 45
Всего: упаковка (1)
294,93 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всего: упаковка (1)
259,21 грн