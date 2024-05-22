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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 3 м модель 3, №1 - Львов (663255) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
184,48
Экономия: -18,32 грн
166,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
184,92
Экономия: -20,34 грн
164,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
177,31
Экономия: -23,18 грн
154,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (3)
186,92
Экономия: -15,34 грн
171,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
182,00
Экономия: -17,42 грн
164,58 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
185,29
Экономия: -14,59 грн
170,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
186,15
Экономия: -18,60 грн
167,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
175,99 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
181,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (3)
170,26
Экономия: -19,38 грн
150,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (3)
183,17
Экономия: -21,21 грн
161,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (2)
181,34
Экономия: -10,29 грн
171,05 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
218,30
Экономия: -64,05 грн
154,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
218,30
Экономия: -64,05 грн
154,25 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
179,59
Экономия: -26,47 грн
153,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (2)
145,52 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
168,00
Экономия: -13,44 грн
154,56 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (2)
203,00
Экономия: -57,82 грн
145,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
203,00
Экономия: -57,82 грн
145,18 грн