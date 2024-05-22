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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 3 м модель 3, №1 - Киев (663255) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Свк фарм
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
168,00
Экономия: -13,44 грн
154,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
179,59
Экономия: -26,47 грн
153,12 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
218,30
Экономия: -64,05 грн
154,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (2)
203,00
Экономия: -57,82 грн
145,18 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 06 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
203,00
Экономия: -57,82 грн
145,18 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
218,30
Экономия: -64,05 грн
154,25 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (2)
145,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
183,70
Экономия: -15,27 грн
168,43 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
181,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (2)
181,34
Экономия: -10,29 грн
171,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (1)
187,22
Экономия: -34,40 грн
152,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
169,35
Экономия: -16,17 грн
153,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 47
Всего: упаковка (1)
170,30
Экономия: -17,08 грн
153,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
Всего: упаковка (1)
163,86
Экономия: -13,45 грн
150,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
186,15
Экономия: -18,60 грн
167,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
176,63
Экономия: -19,31 грн
157,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 06 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
185,29
Экономия: -14,59 грн
170,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
152,98
Экономия: -11,33 грн
141,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
154,30 грн