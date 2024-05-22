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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ 8 см х 3 м модель 3, №1 - Днепр (Днепропетровск) (663255) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (1)
145,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
152,98
Экономия: -11,33 грн
141,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
176,63
Экономия: -19,31 грн
157,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (1)
187,22
Экономия: -34,40 грн
152,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 47
Всего: упаковка (1)
170,30
Экономия: -17,08 грн
153,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
Всего: упаковка (1)
163,86
Экономия: -13,45 грн
150,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
169,35
Экономия: -16,17 грн
153,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
183,70
Экономия: -15,27 грн
168,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (2)
145,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
154,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
203,00
Экономия: -57,82 грн
145,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
183,82
Экономия: -24,31 грн
159,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
186,50
Экономия: -29,79 грн
156,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
186,22
Экономия: -19,37 грн
166,85 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
151,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (3)
145,52 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
168,00
Экономия: -13,44 грн
154,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
184,41
Экономия: -26,30 грн
158,11 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
148,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
179,59
Экономия: -26,47 грн
153,12 грн