Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ELAST 9512Цены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ELAST 9512 5 м х 10 см высокой растяжимости, №1 - Львов (48674) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Волыньфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 4
Всего: упаковка (1)
63,99 грн
Волыньфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Старая Выжевка, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (1)
62,03 грн
Ровнолики
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
Всего: упаковка (1)
56,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом