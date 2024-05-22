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Медицинские изделияШовный материалНерассасывающийся шовный материал (с иглой или без)полипропиленPROLENEЦены в аптеках

PROLENE 3/0, син. 90 см +2 иглы 26 мм колющие 1/2, №1 - Киев (307646) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (8)
189,50 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
Всего: упаковка (3)
142,00 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 23:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 4
Всего: упаковка (2)
197,37 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом