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Медицинские изделияШовный материалНерассасывающийся шовный материал (с иглой или без)полипропиленPROLENEЦены в аптеках

PROLENE 4/0, син. 90 см +2 иглы 26 мм колющие 1/2, №1 - Запорожье (238012) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (10)
322,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (10)
326,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (3)
319,81 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (1)
319,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
320,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
321,57 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом