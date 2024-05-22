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Медицинские изделияШовный материалНерассасывающийся шовный материал (с иглой или без)полипропиленPROLENEЦены в аптеках

PROLENE 3/0, син. 75 см игла 22 мм колющая 1/2, №1 - Киев (135593) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (12)
111,43 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (15)
154,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (5)
150,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (10)
131,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом