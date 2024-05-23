Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияБанкиБанки вакуумные массажныеЦены в аптеках

Банки вакуумные массажные d 50 мм, №1 - Одесса (914232) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
155,30
Экономия: -22,70 грн
132,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
148,59
Экономия: -16,81 грн
131,78 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
137,50 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
137,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
137,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
151,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
144,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
137,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
138,27
Экономия: -15,22 грн
123,05 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
151,25 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
159,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
159,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
159,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
159,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
159,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
159,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
159,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
159,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
159,30 грн
Фармакопейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
159,30 грн