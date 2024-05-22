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БАХИЛЫ средние, пара спанбонд, №1 - Киев (817444) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (39)
18,19
Экономия: -6,59 грн
11,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (47)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (48)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (9)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (20)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (49)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (9)
18,19
Экономия: -6,59 грн
11,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (5)
18,19
Экономия: -6,59 грн
11,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (28)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (10)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всего: упаковка (4)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (10)
18,19
Экономия: -6,59 грн
11,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (97)
11,00
Экономия: -5,21 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (2)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (43)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (3)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (8)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (10)
18,20
Экономия: -6,60 грн
11,60 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (10)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
10,70
Экономия: -4,91 грн
5,79 грн