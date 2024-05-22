К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Медит-м Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А Всего: упаковка (2) 96,80 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Дахновская, 32 Всего: упаковка (3) 59,70 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Михайло-Коцюбинское, ул. Мира, 3 Всего: 2B (13) 72,30 грн

Будем здоровы вместе Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д Всего: упаковка (1) 96,80 грн

Будем здоровы вместе Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Симиренко, 5 Всего: упаковка (2) 96,80 грн

Будем здоровы вместе Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Белая Церковь, ул. Павличенко, 45 Всего: упаковка (1) 96,80 грн