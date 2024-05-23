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БАХИЛЫ 2B пара 1.5 г полиэтиленовые, нестерильные, №1 - Одесса (734556) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (161)
1,70 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (54)
1,70 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (97)
1,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (70)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (247)
2,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (70)
1,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (124)
1,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (200)
1,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (96)
3,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (58)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (88)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: 2B (0)
1,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (143)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (71)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (75)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (50)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (83)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (66)
1,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (60)
3,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (34)
3,00 грн