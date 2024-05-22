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БАХИЛЫ 2B пара 1.5 г полиэтиленовые, нестерильные, №1 - Киев (734556) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (280)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (107)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (136)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (40)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (45)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (42)
1,80
Экономия: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (101)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (237)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (173)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
Всего: упаковка (13)
1,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (392)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (108)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (254)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (100)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (328)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (92)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (35)
2,00
Экономия: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (31)
1,80
Экономия: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (47)
1,80
Экономия: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (13)
1,80
Экономия: -0,05 грн
1,75 грн