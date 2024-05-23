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БАХИЛЫ 2B, нестерильные пара 1.5 г полиэтиленовая, №1 - Одесса (478018) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (82)
1,72
Экономия: -0,28 грн
1,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (93)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (220)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (124)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (50)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (55)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (148)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (263)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (117)
2,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (123)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (50)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (98)
2,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (130)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (80)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (89)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (263)
2,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (28)
1,12
Экономия: -0,22 грн
0,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (79)
2,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (97)
2,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (72)
1,54
Экономия: -0,08 грн
1,46 грн