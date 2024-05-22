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БАХИЛЫ 2B, нестерильные пара 1.5 г полиэтиленовая, №1 - Киев (478018) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (103)
2,50 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (129)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (87)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (21)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (197)
2,50 грн
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Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (124)
2,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (97)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (63)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (190)
2,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (146)
2,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (130)
2,50 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (41)
2,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (774)
2,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (58)
1,60
Экономия: -0,21 грн
1,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (124)
2,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (43)
1,64
Экономия: -0,25 грн
1,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (211)
2,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (95)
1,70
Экономия: -0,31 грн
1,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (126)
2,50 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (12)
2,50 грн