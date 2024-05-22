Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫЦены в аптеках

БАХИЛЫ 2B, нестерильные пара 1.5 г полиэтиленовая, №1 - Днепр (Днепропетровск) (478018) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (102)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (121)
2,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (105)
1,62
Экономия: -0,07 грн
1,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (180)
2,50 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (103)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (208)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (89)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (168)
2,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (72)
2,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (178)
1,55
Экономия: -0,09 грн
1,46 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (171)
2,50 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (187)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (112)
2,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (88)
1,61
Экономия: -0,22 грн
1,39 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (55)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (60)
2,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (38)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
2,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (152)
2,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (28)
1,64
Экономия: -0,09 грн
1,55 грн