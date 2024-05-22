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БАХИЛЫ пара 3 г полиэтиленовые, нестерильные, №50 - Харьков (450189) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
69,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
76,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (2), пара (9)
95,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (1)
87,83
Экономия: -11,07 грн
76,76 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
72,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1)
76,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
69,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
72,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
69,14 грн