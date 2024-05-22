Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫЦены в аптеках

БАХИЛЫ пара 3 г полиэтиленовые, нестерильные, №50 - Днепр (Днепропетровск) (450189) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
69,18 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
69,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: (42)
84,99
Экономия: -8,27 грн
76,72 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: пара (4)
95,30 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (4)
95,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: (5)
81,93
Экономия: -10,28 грн
71,65 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
90,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (2), пара (5)
98,48
Экономия: -11,99 грн
86,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: упаковка (1)
72,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
69,15 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
69,15 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: упаковка (1)
69,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (2)
69,19 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
69,19 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
72,70 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (2)
69,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-А
Всего: упаковка (1)
73,30 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: упаковка (1)
73,40 грн