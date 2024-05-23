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БАХИЛЫ пара 3 г полиэтиленовые, нестерильные, №1 - Одесса (450188) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (61)
3,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (79)
3,65 грн
Аптека 9-1-1
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Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (55)
3,67 грн
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Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (144)
3,66 грн
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Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (5)
3,67 грн
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Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (115)
3,50 грн
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (49)
3,71 грн
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Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (57)
3,66 грн
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (47)
3,73 грн
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Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (48)
3,68 грн
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Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (102)
3,65 грн
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Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (124)
3,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (49)
3,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (49)
3,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (50)
3,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (54)
3,69 грн
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Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (8)
3,66 грн
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Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (56)
3,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (37)
3,68 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (64)
3,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (12)
3,66 грн