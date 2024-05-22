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БАХИЛЫ пара 3 г полиэтиленовые, нестерильные, №1 - Харьков (450188) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (531)
3,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (255)
3,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (69)
3,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (130)
3,68 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (68)
3,68 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (115)
3,65 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (91)
3,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (100)
3,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (46)
3,65 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (183)
3,69 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (30)
3,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (131)
3,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (113)
3,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (49)
3,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (68)
3,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (72)
3,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (98)
3,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (833)
3,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (137)
3,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (80)
3,65 грн