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БАХИЛЫ пара 1.5 г полиэтиленовые, нестерильные, №50 - Днепр (Днепропетровск) (450180) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: упаковка (18), пара (20)
41,80
Экономия: -3,40 грн
38,40 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1), пара (24)
42,71
Экономия: -4,31 грн
38,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -60,00 грн
40,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: пара (41)
160,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: пара (31)
157,50 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -60,00 грн
40,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: (30)
46,81
Экономия: -5,89 грн
40,92 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
46,83
Экономия: -5,90 грн
40,93 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
44,26
Экономия: -3,32 грн
40,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 77-А
Всего: (9)
86,99
Экономия: -25,13 грн
61,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -17,13 грн
61,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Франко Ивана, 30
Всего: пара (39)
157,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-А
Всего: (11)
73,50
Экономия: -11,64 грн
61,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -8,64 грн
61,86 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
48,38
Экономия: -6,10 грн
42,28 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: (30)
48,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 137
Всего: упаковка (2)
58,50 грн
Ирфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Подорожник
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Барановка, ул. Звягельская, 15
Всего: (15)
61,86 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом