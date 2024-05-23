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БАХИЛЫ пара 1.5 г полиэтиленовые, нестерильные, №1 - Запорожье (450179) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (48)
0,85
Экономия: -0,08 грн
0,77 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (26)
0,78
Экономия: -0,06 грн
0,72 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (6)
0,68
Экономия: -0,06 грн
0,62 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (90)
0,85
Экономия: -0,12 грн
0,73 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (100)
0,84
Экономия: -0,11 грн
0,73 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (90)
0,80
Экономия: -0,09 грн
0,71 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (78)
0,67
Экономия: -0,04 грн
0,63 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (52)
0,78
Экономия: -0,06 грн
0,72 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом