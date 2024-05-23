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Бандаж для коленного сустава размер 2 (515) разъемный, неопреновый, №1 - Запорожье (500161) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
815,83
Экономия: -146,80 грн
669,03 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
798,07
Экономия: -67,52 грн
730,55 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
814,60
Экономия: -104,04 грн
710,56 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
795,84
Экономия: -69,13 грн
726,71 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
793,45
Экономия: -72,19 грн
721,26 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
820,91
Экономия: -99,65 грн
721,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
817,29
Экономия: -156,72 грн
660,57 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
799,61
Экономия: -78,35 грн
721,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
744,35
Экономия: -98,22 грн
646,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
765,41
Экономия: -101,97 грн
663,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
805,91
Экономия: -69,21 грн
736,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
755,02
Экономия: -69,95 грн
685,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
755,38
Экономия: -75,76 грн
679,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
804,22
Экономия: -49,83 грн
754,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
808,68
Экономия: -58,14 грн
750,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
765,77
Экономия: -80,70 грн
685,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
761,08
Экономия: -109,18 грн
651,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
703,28
Экономия: -71,17 грн
632,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
798,99
Экономия: -82,28 грн
716,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
799,22
Экономия: -127,88 грн
671,34 грн