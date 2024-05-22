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Бандаж для коленного сустава размер 2 (515) разъемный, неопреновый, №1 - Киев (500161) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
793,38
Экономия: -122,04 грн
671,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
747,96
Экономия: -118,41 грн
629,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
748,53
Экономия: -102,40 грн
646,13 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
756,47
Экономия: -87,26 грн
669,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
810,99
Экономия: -90,44 грн
720,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
764,90
Экономия: -43,77 грн
721,13 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
807,45
Экономия: -136,11 грн
671,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
822,06
Экономия: -150,72 грн
671,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
758,85
Экономия: -131,47 грн
627,38 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
801,99
Экономия: -112,97 грн
689,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
800,45
Экономия: -96,05 грн
704,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
804,76
Экономия: -61,14 грн
743,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
751,27
Экономия: -105,14 грн
646,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
758,05
Экономия: -88,84 грн
669,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
809,60
Экономия: -85,97 грн
723,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
797,91
Экономия: -61,21 грн
736,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
748,10
Экономия: -72,40 грн
675,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
822,52
Экономия: -121,19 грн
701,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
768,94
Экономия: -96,85 грн
672,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
806,14
Экономия: -72,51 грн
733,63 грн