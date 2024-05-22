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Бандаж для коленного сустава размер 2 (515) разъемный, неопреновый, №1 - Харьков (500161) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
805,68
Экономия: -86,52 грн
719,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
757,55
Экономия: -108,53 грн
649,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
816,99
Экономия: -145,52 грн
671,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
755,38
Экономия: -112,13 грн
643,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
794,99
Экономия: -84,30 грн
710,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
796,30
Экономия: -72,53 грн
723,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
771,32
Экономия: -76,87 грн
694,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
812,15
Экономия: -71,46 грн
740,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
802,37
Экономия: -61,82 грн
740,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
797,22
Экономия: -89,74 грн
707,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
810,53
Экономия: -99,97 грн
710,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
795,92
Экономия: -69,07 грн
726,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
802,15
Экономия: -65,30 грн
736,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
818,60
Экономия: -98,05 грн
720,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
793,07
Экономия: -121,60 грн
671,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
797,53
Экономия: -73,90 грн
723,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
821,76
Экономия: -126,45 грн
695,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
803,03
Экономия: -86,14 грн
716,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
907,60
Экономия: -83,13 грн
824,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
793,84
Экономия: -76,99 грн
716,85 грн