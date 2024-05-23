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Бандаж для коленного сустава размер 1 (515) разъемный, неопреновый, №1 - Одесса (500160) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
808,30
Экономия: -53,91 грн
754,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
769,23
Экономия: -139,68 грн
629,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
806,99
Экономия: -59,52 грн
747,47 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
820,68
Экономия: -87,05 грн
733,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
725,51
Экономия: -90,93 грн
634,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
798,76
Экономия: -82,05 грн
716,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
804,68
Экономия: -84,13 грн
720,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
798,68
Экономия: -58,13 грн
740,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
797,61
Экономия: -63,98 грн
733,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
750,05
Экономия: -103,92 грн
646,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
809,22
Экономия: -140,19 грн
669,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
755,60
Экономия: -74,13 грн
681,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
757,91
Экономия: -100,24 грн
657,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
819,98
Экономия: -130,96 грн
689,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
797,38
Экономия: -79,13 грн
718,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
796,45
Экономия: -48,98 грн
747,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
811,76
Экономия: -85,05 грн
726,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
795,30
Экономия: -64,75 грн
730,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
803,37
Экономия: -98,97 грн
704,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
817,22
Экономия: -154,34 грн
662,88 грн