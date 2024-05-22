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Бандаж для коленного сустава размер 1 (515) разъемный, неопреновый, №1 - Киев (500160) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
793,38
Экономия: -122,04 грн
671,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
797,61
Экономия: -126,27 грн
671,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
798,22
Экономия: -109,20 грн
689,02 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
806,68
Экономия: -93,05 грн
713,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
810,99
Экономия: -90,44 грн
720,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
815,68
Экономия: -117,43 грн
698,25 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
807,45
Экономия: -136,11 грн
671,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
799,84
Экономия: -128,50 грн
671,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
822,06
Экономия: -150,72 грн
671,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
809,22
Экономия: -140,19 грн
669,03 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
801,99
Экономия: -112,97 грн
689,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
750,62
Экономия: -90,06 грн
660,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
804,76
Экономия: -61,14 грн
743,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
751,27
Экономия: -105,14 грн
646,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
758,05
Экономия: -88,84 грн
669,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
753,80
Экономия: -107,67 грн
646,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
759,21
Экономия: -80,63 грн
678,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
712,60
Экономия: -54,66 грн
657,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
748,10
Экономия: -72,40 грн
675,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
822,52
Экономия: -121,19 грн
701,33 грн