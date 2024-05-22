Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж для коленного суставаЦены в аптеках

Бандаж для коленного сустава размер 1 (515) разъемный, неопреновый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (500160) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
812,37
Экономия: -111,04 грн
701,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
813,06
Экономия: -117,88 грн
695,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
747,96
Экономия: -101,83 грн
646,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
798,22
Экономия: -109,20 грн
689,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
813,76
Экономия: -97,05 грн
716,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
812,22
Экономия: -140,88 грн
671,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
808,14
Экономия: -81,43 грн
726,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
801,99
Экономия: -106,81 грн
695,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
813,76
Экономия: -83,21 грн
730,55 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
806,83
Экономия: -66,28 грн
740,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
809,91
Экономия: -79,36 грн
730,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
726,06
Экономия: -58,51 грн
667,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
819,22
Экономия: -82,52 грн
736,70 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
820,06
Экономия: -72,59 грн
747,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
817,91
Экономия: -87,36 грн
730,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
809,14
Экономия: -72,44 грн
736,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
822,06
Экономия: -123,81 грн
698,25 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
750,34
Экономия: -55,89 грн
694,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
696,08
Экономия: -55,72 грн
640,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
798,76
Экономия: -115,89 грн
682,87 грн