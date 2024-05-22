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Бандаж для коленного сустава размер 5 (513) с открытой чашечкой, №1 - Днепр (Днепропетровск) (108804) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
339,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
338,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
338,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
336,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
339,52 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
338,89 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
336,56 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
338,61 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
339,72 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
339,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Северодонецкая, 2
Всего: упаковка (1)
339,25 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
340,02 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
336,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (2)
337,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 156
Всего: упаковка (1)
338,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (1)
337,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
336,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
338,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Зачепиловка, ул. Центральная, 42
Всего: упаковка (1)
339,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (2)
340,56 грн