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Бандаж для коленного сустава размер 4 (513) с открытой чашечкой, №1 - Запорожье (108381) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
303,42
Экономия: -54,60 грн
248,82 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
339,23 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
302,96
Экономия: -38,70 грн
264,26 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
277,77
Экономия: -24,13 грн
253,64 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
276,94
Экономия: -23,99 грн
252,95 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
282,33
Экономия: -29,38 грн
252,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
303,96
Экономия: -60,29 грн
243,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
279,08
Экономия: -26,13 грн
252,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
295,21
Экономия: -38,95 грн
256,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
297,10
Экономия: -28,87 грн
268,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
303,56
Экономия: -40,44 грн
263,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
286,87
Экономия: -45,31 грн
241,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
299,73
Экономия: -25,74 грн
273,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
299,44
Экономия: -27,74 грн
271,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
285,34
Экономия: -32,39 грн
252,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
280,69
Экономия: -17,39 грн
263,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
282,25
Экономия: -20,29 грн
261,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
303,70
Экономия: -32,00 грн
271,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
340,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
338,92 грн