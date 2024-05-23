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Бандаж для коленного сустава размер 3 (513) с открытой чашечкой, №1 - Одесса (108380) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
340,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
338,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
339,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
336,93 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
Всего: упаковка (1)
337,86 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
Всего: упаковка (1)
338,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
Всего: упаковка (1)
336,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (1)
339,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
336,72 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
Всего: упаковка (1)
338,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
Всего: упаковка (1)
337,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Знаменская, 41
Всего: упаковка (1)
337,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
338,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Софиевская, 27
Всего: упаковка (1)
340,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мешково-Погорелово, пер. Мирный, 23
Всего: упаковка (1)
336,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
Всего: упаковка (1)
337,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
338,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 46
Всего: упаковка (1)
337,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, бульв. Шевченко Тараса, 3-Т
Всего: упаковка (1)
340,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Грушевка, ул. Первомайская, 17
Всего: упаковка (1)
339,43 грн