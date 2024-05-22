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Бандаж для коленного сустава размер 3 (513) с открытой чашечкой, №1 - Киев (108380) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
337,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
336,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
337,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
337,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
338,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
337,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
336,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 6
Всего: упаковка (1)
337,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
336,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Стальского, 22/10
Всего: упаковка (1)
337,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
337,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
337,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 5-Д
Всего: упаковка (1)
340,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 4
Всего: упаковка (1)
337,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лесной, 14
Всего: упаковка (1)
338,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 23
Всего: упаковка (1)
336,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
336,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 64
Всего: упаковка (1)
340,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 14
Всего: упаковка (1)
336,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
339,77 грн