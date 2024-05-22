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Бандаж для коленного сустава размер 3 (513) с открытой чашечкой, №1 - Харьков (108380) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
337,19 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
337,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
338,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
338,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
338,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
339,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
338,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
339,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
340,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (2)
340,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
Всего: упаковка (1)
338,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
338,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
339,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
337,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (1)
339,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (2)
340,37 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
337,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
336,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
336,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 24
Всего: упаковка (1)
336,09 грн