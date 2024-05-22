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Бандаж для коленного сустава размер 2 (513) с открытой чашечкой, №1 - Днепр (Днепропетровск) (108379) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
337,49 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
338,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
338,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
336,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
338,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
340,29 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
338,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
339,86 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
337,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
338,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
339,01 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
336,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
336,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (1)
340,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 156
Всего: упаковка (1)
337,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
338,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
340,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
339,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Зачепиловка, ул. Центральная, 42
Всего: упаковка (1)
339,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
339,94 грн