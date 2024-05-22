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АНТИМИКРОБНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА IOBAN™2 6648, №1 - Киев (171940) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (20)
453,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
779,54 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (3)
850,02 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
Всего: упаковка (1)
768,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (2)
771,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (9)
767,39 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
781,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (7)
771,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Максимовича, 11
Всего: упаковка (4)
682,23 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
Всего: упаковка (4)
771,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (2)
448,09 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
749,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом