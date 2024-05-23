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АНТИМИКРОБНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА IOBAN™2 6640, №1 - Запорожье (171939) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
Всего: упаковка (2)
342,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
347,05 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
347,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
348,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
341,43 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
343,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (8)
472,29 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
538,58 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
537,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (3)
476,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (15)
473,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (3)
345,83 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 266
Всего: упаковка (7)
485,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
394,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (2)
454,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
Всего: упаковка (10)
471,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (8)
358,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
396,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
381,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
367,29 грн