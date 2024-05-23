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АНТИМИКРОБНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА IOBAN™2 6640, №1 - Одесса (171939) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (3)
346,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (8)
358,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
396,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
381,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
367,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
381,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
367,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
369,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
368,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (10)
370,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (8)
367,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (7)
419,68 грн
Дешево
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (2)
472,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Университетская, 63/9
Всего: упаковка (1)
369,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
347,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Черняхов, ул. Франко Ивана, 42
Всего: упаковка (2)
470,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (8)
342,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
Всего: упаковка (2)
342,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
403,29 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
347,21 грн