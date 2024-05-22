АНТИМИКРОБНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА IOBAN™2 6640, №1 - Харьков (171939) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
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Харьков, просп. Независимости, 13
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Харьков, просп. Независимости, 13
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Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
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Харьков, пер. Балакирева, 3-А
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Харьков, ул. Амосова, 27
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Харьков, шоссе Салтовское, 266
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Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
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Сумы, ул. Троицкая, 48
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Открыто Закроется в 19:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
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Всего: упаковка (8)
Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13