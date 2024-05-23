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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 120 мм х 5 м, №1 - Одесса (91453) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -70,00 грн
470,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
707,12
Экономия: -110,47 грн
596,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
539,90
Экономия: -51,45 грн
488,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
488,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (6)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (8)
465,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (3)
628,30
Экономия: -134,92 грн
493,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Толстое, ул. Украинская, 67
Всего: упаковка (1)
237,52 грн