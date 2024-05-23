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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 120 мм х 3 м, №1 - Одесса (91451) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
306,75
Экономия: -29,23 грн
277,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
Всего: упаковка (1)
330,42
Экономия: -28,75 грн
301,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (1)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (5)
336,72
Экономия: -43,23 грн
293,49 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Всего: упаковка (2)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (2)
372,20
Экономия: -94,32 грн
277,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (2)
255,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
318,85
Экономия: -41,69 грн
277,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (2)
312,74
Экономия: -35,00 грн
277,74 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
303,30 грн