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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Львов (91444) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
495,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
495,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
453,25
Экономия: -59,27 грн
393,98 грн
В других городах:
Ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 21
Всего: упаковка (1)
229,12
Экономия: -0,79 грн
228,33 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (2)
420,99
Экономия: -32,45 грн
388,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (5)
468,99
Экономия: -80,45 грн
388,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (1)
455,33
Экономия: -50,11 грн
405,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 25
Всего: упаковка (2)
380,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (2)
213,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шевченко, 12
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 102
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (2)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (2)
403,80 грн