Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Киев (91444) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (6)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (4)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
400,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (2)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Калнышевского Петра, 8
Всего: упаковка (2)
403,80 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (2)
514,20
Экономия: -110,42 грн
403,78 грн