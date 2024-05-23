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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 3 м, №1 - Одесса (91440) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
300,51
Экономия: -41,72 грн
258,79 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
278,15
Экономия: -27,54 грн
250,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (2)
289,90
Экономия: -39,75 грн
250,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
300,00
Экономия: -44,63 грн
255,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
271,91
Экономия: -23,01 грн
248,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
267,52
Экономия: -15,87 грн
251,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
299,83
Экономия: -32,78 грн
267,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (1)
296,61
Экономия: -36,68 грн
259,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
296,55
Экономия: -22,09 грн
274,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-Б
Всего: упаковка (1)
295,10
Экономия: -32,89 грн
262,21 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (4)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн