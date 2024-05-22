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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 3 м, №1 - Львов (91440) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
299,32
Экономия: -31,13 грн
268,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
288,53
Экономия: -37,73 грн
250,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
297,24
Экономия: -26,48 грн
270,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (1)
283,05
Экономия: -31,68 грн
251,37 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
319,00
Экономия: -80,82 грн
238,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (2)
319,00
Экономия: -80,82 грн
238,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (4)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
337,30
Экономия: -85,51 грн
251,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-Б
Всего: упаковка (1)
295,10
Экономия: -32,89 грн
262,21 грн