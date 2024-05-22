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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 2 м, №1 - Львов (91439) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
205,45
Экономия: -21,95 грн
183,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
203,37
Экономия: -19,09 грн
184,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (2)
172,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
172,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
205,61
Экономия: -28,55 грн
177,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
185,49
Экономия: -17,68 грн
167,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
181,76
Экономия: -10,79 грн
170,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (2)
203,70
Экономия: -19,42 грн
184,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
205,78
Экономия: -35,54 грн
170,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (2)
193,32
Экономия: -18,96 грн
174,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (1)
202,94
Экономия: -25,10 грн
177,84 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом